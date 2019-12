Konsolenversion von Ash of Gods: Redemption für Ende Januar geplant

2018 hat uns Aurum Dust ihr rundenbasiertes Strategiespiel Ash of Gods: Redemption auf dem PC vorgestellt. Das Game hat aufgrund seiner offenkundigen Ähnlichkeit zur The-Banner-Saga-Reihe von Stoic Games einige Aufmerksamkeit erhalten, konnte darüber hinaus jedoch auf eigenen Beinen stehen. Heute kündigten Ravenscout und Publisher Buka Entertainment Konsolenumsetzungen für Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch an. Das Rollenspiel-Adventure soll am 31. Januar auf diesen Plattformen bereitstehen, sowohl physisch als auch digital. Für die PC-Version von Ash of Gods: Redemption hatten wir damals eine Vorschau am Start, darin erfahrt ihr mehr über das Game.

