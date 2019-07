Konsolenversion vom Bus Simulator fahren Mitte September auf PS4 und Xbox One ab

Entwickler Stillalive Studios und Publisher Astragon haben uns letztes Jahr mit Bus Simulator 18 hinter das Steuer eines Busses gesetzt, heute haben sie endlich das Erscheinungsdatum der Konsolenversion bekanntgegeben. Ursprünglich dachte das Team, dass man den Titel noch 2018 veröffentlichen konnte, im Endeffekt dauerten die Entwicklungsarbeiten dann doch ein gutes Stück länger, als angenommen.

Bus Simulator (ohne Jahreszahl) wird am 17. September auf der Playstation 4 und der Xbox One abfahren. Der Titel wird zum Preis von 39,99 Euro digital in die respektiven Online-Shops gelangen, PS4-Spieler können im Handel auch eine Disc-Fassung ergattern. Inhaltlich basiert die Konsolenversion auf dem Bus Simulator 18, von Mod-Support und der bereits verfügbaren Kartenerweiterung ist in der Ankündigung keine Rede gewesen.