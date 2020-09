Konsolentermin für Gears Tactics im November

Im Schatten einiger Xbox-Nachrichten haben wir vorhin eine kleine Information von Splash Damage erhalten. Der offizielle Twitter-Account von Gears of War teilte mit, dass das Strategie-Crossover Gears Tactics am 10. November auf "die Konsole" kommt. Gemeint ist damit wahrscheinlich die Xbox One, denn eine Xbox-Series-Version ist noch nicht offiziell bestätigt worden. Dass es der Titel verdient, hat Jonas in seiner Kritik bereits festgehalten und deshalb vermuten wir, dass das alles nur noch eine Frage der Zeit sein wird.

