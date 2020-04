Konsolenspieler von Call of Duty: Warzone fliehen vor PC-Cheatern

Ob man Spiele lieber auf der Konsole oder auf einem PC spielen sollte, das ist für die Gamer häufig eine Glaubensfrage. Der Computer bietet erweiterbare, schier grenzenlose Power und exorbitante Kosten, gekoppelt mit vielen kleinen Problemen und eigenen Lösungen dafür. Auf der Konsole gibt es gemütliche Controller und ein benutzerfreundliches, kostengünstiges Spielerlebnis mit Abstrichen. Auf den Konsolen gibt es einen weiteren, unbestreitbaren Vorteil: Es gibt dort nur sehr wenige Betrüger.

Diejenigen, die im Playstation Network oder auf Xbox Live unterwegs sind, stoßen selten auf Cheater. Im PC-Markt ist das aufgrund der hohen Anpassbarkeit der Spielumgebung nicht so einfach in den Griff zu bekommen. Obwohl sich Infinity Ward damit rühmt, bereits über 70.000 Cheater aus der PC-Version von Call of Duty: Warzone verbannt zu haben, ist diese Zahl ganz offensichtlich nur die Spitze des Eisbergs.

Wie Eurogamer berichtet, häufen sich die Berichte entnervter Konsolen-Fans, die in Foren und auf den sozialen Netzwerken über die PC-Cheater klagen. Einige Spieler sind deshalb auf die Idee gekommen, die Crossplay-Server in den Optionen des Spiels wieder auszuschalten. Das verlängert zwar die Wartezeiten in der Spielersuche, steigert im Gegenzug dafür jedoch die Match-Qualität immens. Viele Spieler scheinen bereit zu sein, diesen Preis zu zahlen, um nicht länger durch Wände hinweg von Personen mit Aimbot (und anderen Cheats) abgegrast zu werden. Sollte Infinity Ward die Option hinzufügen, Crossplay nur zwischen den Konsolensystemen zuzulassen?