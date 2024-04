Konsolenspieler müssen 7 Days to Die erneut kaufen, wenn es den Early Access verlässt

HQ

Im Jahr 2013 wurde der Open-World-Zombie-Titel 7 Days to Die im Early Access auf Steam veröffentlicht, eines der ersten bekannten Spiele, das das damals neue Konzept der Veröffentlichung von Spielen als "work in progress" verwendete. Drei Jahre später kam es auf Konsolen und nun bald, irgendwann im Juni, wird es die Version 1.0 erreichen. Das erzählen uns die Entwickler von The Fun Pimps aufX/Twitter.

Während die Early-Access-Versionen von PC-Spielern nahtlos auf 1.0 portiert werden, sieht es für Konsolenspieler anders aus. In einer FAQ erklären die Entwickler, warum sie das Spiel erneut kaufen müssen.

"Aufgrund der erheblichen technischen Unterschiede zwischen alter und aktueller Konsolenhardware werden wir die Legacy-Version nicht aktualisieren. Legacy-Besitzer müssen den neuen Titel kaufen. Wir arbeiten jedoch eng mit Sony und Microsoft zusammen, um Besitzern von digitalen Legacys einen Rabatt beim Kauf der neuen Konsolenedition zu gewähren."

Wenn Sie 7 Days to Die für PS4/Xbox One besitzen, erhalten Sie möglicherweise einen Rabatt auf die PS5/Xbox Series-Version. Ob dies der Fall sein wird, wird die Zeit zeigen, sicher ist, dass Early Access nicht so funktioniert, wie wir es in diesem Fall gewohnt sind.