Konsolenspieler dürfen Ghostrunner nun ebenfalls testen

Noch bevor Ghostrunner letztes Jahr im Oktober auf dem PC eintraf, veröffentlichte Entwickler One More Level eine spielbare Steam-Demo. Diese war bisher nicht auf den Konsolen verfügbar, doch jetzt ist sie es inzwischen größtenteils. Mit dieser Testversion könnt ihr euch ab sofort noch vor dem Kauf davon überzeugen, ob der flinke Ego-Schnetzler auf Xbox One, Xbox Series oder Nintendo Switch etwas für euch ist. Publisher 505 Games zufolge wird dieser Anspielversion in Kürze auch im Playstation-Store zu finden sein. Ghostrunner wird zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr auf den aktuellen Konsolen veröffentlicht, die entsprechenden Vorzüge sind aber noch nicht integriert worden.