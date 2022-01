Konsolenports von The Longest Road on Earth angekündigt

Die Entwickler von Brainwash Gang werden ihr Adventure The Longest Road on Earth nächste Woche auf allen gängigen Konsolen veröffentlichen. Das Game ist im Mai letzten Jahres auf dem PC gelandet und es wird am 27. Januar zum Preis von 10 Euro auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch verfügbar sein. In der Pressemitteilung ist zudem die Rede von PS5- und Xbox-Series-Versionen, doch das werden die gleichen Spieldaten sein.

Das narrative Episodenspiel erzählt seine Geschichten ohne viele Worte zu verlieren. Das Entwicklerstudio hebt zudem die minimalistische Steuerung und die Tatsache hervor, dass man beim Spielen keine Fehler machen kann. Das bedeutet, dass es für alle Spieler geeignet ist, die eine interaktive Geschichte genießen wollen.