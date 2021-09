Konsolenbesitzer spielen Iron Harvest Ende Oktober auf Xbox Series und PS5

HQ

Vor vier Wochen berichteten wir, dass King Art Games mit den Konsolenversionen von Iron Harvest noch eine Weile lang beschäftigt sein wird, da sich die Portierungsarbeiten auf den alten Konsolen laut den Entwicklern schwierig gestalten. Mitte der Woche meldete der Publisher Deep Silver nun überraschend, dass das Game Ende Oktober auf den aktuelleren Plattformen Xbox Series und Playstation 5 erscheint.

Gestern zum ersten Geburtstag des Strategietitels wurde via Pressemitteilung bekanntgegeben, dass Iron Harvest am 26. Oktober in der sogenannten Complete Edition auf die Konsolen der aktuellen Generation veröffentlicht wird. Informationen zur technischen Performance und den ausstehenden Fassungen für Xbox One und PS4 fehlen. Hinter der Complete Edition verstecken sich das Hauptspiel, alle 25 Updates, die seit der Veröffentlichung in das Spiel gepatcht wurden, sowie die beiden kostenpflichtigen Inhalte "Rusviet Revolution" und "Operation Eagle".

Die PC-Version hat derweil eine frische Karte ("Night Raid"), die Möglichkeit Missionen zu überspringen weitere und Fehlerkorrekturen erhalten. Ihr könnt euch darüber im Blog der Entwickler belesen und im Video gibt es einen Überblick. Am Ende des neuen Trailers seht ihr übrigens den jüngst angekündigten Spielmodus "Weltkarte", der 2022 in Iron Harvest veröffentlicht werden soll.