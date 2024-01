Konsolenbesitzer haben letztes Jahr mehr Fortnite gespielt als GTA V und Call of Duty zusammen

HQ

Man könnte sich fragen, was Titel wie Roblox, Grand Theft Auto V, EA Sports FC 24 und Call of Duty gemeinsam haben, außer dass sie ständig die Listen der meistgespielten Spiele anführen. Nun, sie werden alle - zusammen - von Fortnite in Bezug auf die auf der Konsole gespielten Stunden geschlagen.

Gerade als Sie dachten, dass Fortnite nicht größer werden könnte, wurde im letzten Herbst die OG-Saison Lego Fortnite, Fortnite Festival und Rocket Racing veröffentlicht, was dazu führte, dass die "Spieleplattform" von Epic (denn das ist es, was sie geworden ist) mit 11 Millionen gleichzeitigen Spielern und über 44 Millionen Spielern an einem einzigen Wochenende im November die höchste Spielerzahl aller Zeiten erreichte.

Das bedeutete, dass Fortnite auf der Konsole - laut einem Bericht von Ampere Analysis - alle oben genannten Titel zusammen übertraf, mit insgesamt über 1,6 Milliarden Stunden Spielzeit im November. In der Zwischenzeit gibt es Gerüchte über eine neue OG-Saison im Jahr 2024 und das gut aufgenommene Lego Fortnite gedeiht weiterhin, so dass es nicht so aussieht, als würde sich die Erfolgsgeschichte in absehbarer Zeit verlangsamen.