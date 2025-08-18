Konsolen sollen "billiger und einfacher" sein, sagt der ehemalige PlayStation-Chef

HQ

Sehen wir das Ende der Spielekonsolen, wie wir sie kennen? Das könnte laut einigen Branchenexperten und Analysten der Fall sein, die sehen, wie sich unsere Gaming-Trends entwickeln. Der ehemalige PlayStation-Manager Shawn Layden glaubt sicherlich, dass Xbox sich sogar aus dem Konsolenspiel verabschieden könnte.

"Wenn ich mir anschaue, was Xbox in letzter Zeit gemacht hat, bekomme ich Dreamcast-Flashbacks." Layden erzählte Gamesindustry.biz. "Ich denke, Sega hat erkannt, dass sie einfach besser dran sind, ein Softwarehaus zu sein. Ich denke, Microsoft befindet sich in der gleichen Art von Weggabelung. Und ich glaube nicht, dass ihr Hardware-Angebot überzeugend genug ist, um den verlorenen Boden wieder gutzumachen."

Insgesamt sieht Layden Konsolen als einen rückläufigen Markt, aber er glaubt, dass es Möglichkeiten gibt, sie wieder an die Spitze des Gamings zu bringen. "Wir müssen mehr Leute bekommen, nicht nur mehr Geld", sagte er. "Ich denke, wir haben bei der Technologie ein Plateau erreicht, ehrlich gesagt. Wie viele von uns können wirklich den Unterschied zwischen 90 Bildern pro Sekunde und 120 Bildern pro Sekunde erkennen? Machen Sie es billiger und einfacher. Lass uns das stattdessen tun. Und lassen Sie uns einen Weg finden, mehr Hardware-Unternehmen dazu zu bringen, sich daran zu beteiligen."

Layden wünscht sich auch, dass mehr Technologieunternehmen in das Konsolenspiel einsteigen, in der Hoffnung, dass das Format für Konsolen das gleiche sein könnte, damit sich die Gaming-"Kriege" nur um Inhalte und nicht um Hardware drehen.

Was hältst du von Laydens Ansichten?