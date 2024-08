Könntest du als Ente überleben?

Duckside, der kommende Auftritt des Entwicklerstudios Publisher Tiny Build Games ' tinyBuild Riga, sticht aus dem ständig wachsenden Survival-Spiel-Genre heraus.

Im Gegensatz zu Titanen wie Rust und DayZ schlüpfen die Spieler in Duckside in die Rolle von - Sie haben es erraten - Enten. Gestrandet in der offenen Welt und um ihr Überleben kämpfend, müssen die Spieler Ressourcen erwerben, Basen errichten und sowohl in PVP- als auch in PVE-Begegnungen kämpfen, um ihren Trupp und ihre Beute zu schützen.

So komisch das auch ist, das Spiel nimmt sich selbst im mechanischen Sinne ernst und bietet all das taktische Gunplay, das Fans des Genres erwarten können, sowie die Handwerks- und Konstruktionsaspekte des Gameplays. Darüber hinaus fügt Duckside den Traditionen des Genres eine neue Dimension hinzu, da die von den Spielern gesteuerten Enten flugfähig sind.

Haltet Ausschau nach diesem quakenden (ich konnte nicht widerstehen) neuen Survival-Spiel und schaut euch die Steam -Seite an, auf der ihr die offene Beta bereits am 12. September auf dem PC spielen könnt (danke, Gamerant).