Könnte Wicked gesperrt werden?

Adam McKay lobt Wicked als einen der "radikalsten" großen Studiofilme, die jemals in Hollywood erschienen sind. Der Regisseur teilte in den sozialen Medien seine Gedanken zu Jon M. Chus zweiteiliger Musical-Adaption mit und nannte Wicked: Part 1 ein "nackt" mutiges Statement zur Radikalisierung angesichts politischer Themen wie Karrierismus, Faschismus und Propaganda. McKay wies darauf hin, dass die Themen des Films heute besonders relevant erscheinen, insbesondere angesichts des zunehmend rechten und propagandisierten Zustands Amerikas.

McKay räumte zwar ein, dass Wicked: Teil 2 den Ton ändern könnte, betonte aber, dass der erste Teil eine bemerkenswerte Kritik an aktuellen gesellschaftlichen Trends darstellt. Der Regisseur ging sogar so weit vorherzusagen, dass, wenn das politische Klima so weitergeht wie bisher, Wicked innerhalb von drei bis fünf Jahren mit einem Verbot konfrontiert sein könnten. Obwohl McKay keine formelle Kritik abgab, teilte er seine Bewunderung für Ariana Grandes Leistung und nannte ihre Rolle "unglaublich".

McKay dachte auch über andere ikonische Studiofilme wie "The Sound of Music" und "Dr. Strangelove" nach, die zu ihrer Zeit ähnliche politische Aussagen machten. Er schloss mit der Feststellung, dass Wicked in eine lange Tradition von Hollywood-Filmen passt, die den Status quo in Frage stellen, auch wenn dies heute einige Zuschauer schockieren mag.

Stimmen Sie McKays Ansicht über die politische Relevanz von Wicked zu?