Könnte es so aussehen (und klingen), wenn die Xbox Series X startet?

Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, am Donnerstag wird Microsoft erste Next-Gen-Spiele von unabhängigen Entwicklerstudios besprechen. Neben der Raytracing-Pracht hat uns der Publisher schon gestern einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Hardware gegeben, als sie ein kleines Video geteilt haben. Was darauf zu erkennen (und vor allem zu hören) ist, klingt nicht nur in unseren Ohren nach einer Startanimation, die beim Hochfahren der Xbox Series X automatisch gespielt wird. Oder was denkt ihr?

