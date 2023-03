Könnte eine CS:GO-Fortsetzung auf dem Weg sein?

HQ

Valve ist nicht dafür bekannt, Fortsetzungen zu machen, oder zumindest wenn es das tut, braucht es ein absolutes Alter, um dies zu tun. Aber einige glauben, dass eine Fortsetzung von Counter-Strike: Global Offensive auf dem Weg sein könnte, nachdem sie eine interessante Datei in Nvidias neuester Treiberrunde entdeckt haben.

Innerhalb der Treiber befanden sich Verweise auf "csgo2.exe" und "cs2.exe". Es wurde von dem Benutzer, der diese Referenzen fand, klargestellt, dass "cs2.exe" ein Überbleibsel von 2014 ist, aber in Bezug auf "csgo2.exe" scheint es, dass wir weniger Informationen haben.

Dies hat einige zu der Annahme veranlasst, dass wir eine Fortsetzung von Counter-Strike: Global Offensive in der Source 2-Engine bekommen könnten. Obwohl dies möglich ist, ist es möglicherweise nicht wahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass CS: GO einen zügellosen Erfolg genießt, selbst wenn es so alt ist, wie es ist.

Spielerzählrekorde wurden kürzlich für das Spiel gebrochen, und wenn Valve eine Fortsetzung entwickelt, würde es riskieren, seine Spielerbasis zwischen den älteren und neueren Spielen aufzuteilen.

Was halten Sie davon?