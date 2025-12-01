Könnte ein Amiga 500 Sonic the Hedgehog perfekt ausführen?

HQ

Als Mega Drive und Super Nintendo gestartet wurden und die Fans darüber stritten, welches der beste sei, gab es ein weiteres Format, das ebenfalls in Schulhöfen diskutiert wurde, nämlich Amiga 500. Es wurde auch als 16-Bit-System bezeichnet (obwohl das nicht das Gesamtbild ergibt) und hatte gute Leistung und beeindruckenden Sound.

Trotz der Popularität von Amiga konnte es jedoch nicht mit den Konsolen und vor allem mit dem aufkommenden PC-Format mithalten. Oft wurde auf Schulhöfen diskutiert, ob der Amiga 500 Sonic the Hedgehog hätte betreiben können. Was die Hardware angeht, gab es eine gewisse Ähnlichkeit mit Mega Drive, aber Amiga war offener und weniger spezialisiert, während Segas Konsole darauf ausgelegt war, Spiele so sauber wie möglich auszuführen.

Leider haben wir nie eine Antwort bekommen, weil Sonic the Hedgehog nie für den Amiga 500 erschienen ist, aber jetzt ändert ein Amiga-Profil das. Indie Retro News berichtet, dass der Schöpfer Reassembler derzeit an perfekten Sonic-Umbauten für den Amiga 500 und 1200 arbeitet.

Er hat kürzlich eine unglaublich verfeinerte Version von Outrun namens Outrun Amiga Edition veröffentlicht, also weiß er, wovon er spricht. In einem Video geht er durch das Werk, das viel komplizierter ist, als man denkt, besonders für den Amiga 500, der nicht wirklich die Leistung dafür hat.

Allerdings hat meisterhaftes Programmieren schon früher großartige Ergebnisse erzielt, daher freuen wir uns darauf, das Ergebnis zu gegebener Zeit zu betrachten – und endlich die Antwort auf das zu erhalten, was wir als Kinder auf dem Schulhof besprochen haben... Hätte der Amiga 500 Sonic the Hedgehog spielen können?