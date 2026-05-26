Könnte Denshattack! auf andere Orte angewendet werden? Undercoder: "Denshattack Euro Tour? Warum nicht!"

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In ein paar Wochen wird der Entwickler Undercoders seinen nächsten Titel veröffentlichen, den intensiven und chaotischen Arcade-Plattformer Denshattack!. Da der Launch immer näher rückt und für den 17. Juni geplant ist – und aufbauend auf unserer aktuellen Vorschau des Spiels aufbaut – hatten wir kürzlich die Gelegenheit, mit Undercoders zu sprechen, um mehr über das Spiel zu erfahren.

Zu diesem Zweck erkundigten wir uns nach der Standortwahl des Spiels und ob die Denshattack! -Formel auf verschiedene Orte der Welt angewendet werden könnte, vielleicht unter Nutzung der enormen Bahninfrastruktur Europas oder sogar der chaotischen Verkehrssysteme von New York City oder Chicago.

Zu diesem Punkt sagte uns Spieldirektor David Jaumandreu: "Wir denken schon! Als wir die Idee für das Spiel zum ersten Mal hatten, haben wir sofort eine Verbindung zu Japan hergestellt. Durch unsere bisherigen Erfahrungen mit Rucksackreisen durchs Land mit dem großartigen Eisenbahnsystem haben wir uns völlig in das Land verliebt.

"Wir haben hier vielleicht nicht so eine hohe Konzentration an Eisenbahnlinien, aber es gibt definitiv einige wirklich interessante Orte und Strecken, die perfekt als Schauplatz für verrücktere Zugabenteuer geeignet wären. Denshattack Euro Tour? Warum nicht!"

Würdest du gerne ein Denshattack! Spiel sehen, das von Eisenbahnsystemen außerhalb Japans profitiert? Für einen Vorgeschmack auf das, was noch kommt, kannst du derzeit eine Demo des bevorstehenden Launches auf Steam abspielen.