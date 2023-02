Könnte das MCU auf ein Iron Man und Kang zusteuern?

HQ

Jonathan Majors, der zuvor im Finale von Disney+s Loki zu sehen war, wird im kommenden Ant-Man and The Wasp: Quantumania offiziell als Kang the Conqueror in das Marvel Cinematic Universe eingeführt.

Im Gespräch mit Lifehacker Australia hatte der Schauspieler, der als Hauptantagonist von Avengers 5 eingerichtet ist, viele freundliche Worte über Iron Man-Schauspieler Robert Downey Jr. zu sagen.

Majors sagte: "Ich denke, was er mit Iron Man gemacht hat, war so ein Geschenk an die Kultur insgesamt. Ich würde gerne ihm gegenüber auf der Leinwand sein, um zu sehen, wie unsere Philosophien, schauspielerisch und charakterlich, einfach persönlich, zusammenpassen.

"Seine Darstellung von Iron Man ist so faszinierend und er repräsentiert eine sehr klare Weltsicht und Energie der Avengers. Und ich denke, Kang repräsentiert eine andere Ära.

"Es wäre wirklich interessant zu sehen, wie diese beiden zusammenkommen und ein bisschen ins Gespräch kommen."

Mit dem Quantum Realm des MCU könnte alles möglich sein. Fange Majors in Ant-Man and The Wasp: Quantumania, das am 17. Februar in die Kinos kommt.