Könnte Caleb McLaughlin gemeinsam mit Stranger Things-Co-Star Sadie Sink im MCU auftreten?

HQ

Bisher sind von allen jungen und vielversprechenden Stranger Things Besetzungen nur wenige auf größere und hellere Weiden gegangen. Millie Bobby Brown war in verschiedenen Projekten zu sehen, ebenso wie Finn Wolfhard, und wir scheinen uns der Ära von Sadie Sink zu nähern, da die Schauspielerin bald sowohl in Marvel Cinematic Universe Spider-Man: Brand New Day als auch in Avengers: Secret Wars zu sehen sein wird. Aber wird Sink bald mit einem Stranger Things Co-Star wiedervereint sein?

Im Gespräch mit Time kürzlich wurden die Stranger Things Besetzung zu allen möglichen Dingen befragt, darunter Caleb McLaughlin (Lucas), der nach seiner Traumrolle als Schauspielerin gefragt wurde.

Mit Sink neben sich verriet McLaughlin, dass er sich gerne mit einem bestimmten Netzschwinger ausprobieren würde, der kürzlich dank seiner Rolle in Videospielen und Animationsfilmen für viele ein Fanliebling geworden ist.

"Das ist eine Traumrolle", so beschrieb McLaughlin Spider-Man Helden Miles Morales, etwas, das Sink selbst tatsächlich andeutete. Es sollte jedoch gesagt werden, dass McLaughlins erste Antwort auf die Frage tatsächlich Avatar war: "Ich will groß sein, Leute."

Glaubst du, McLaughlin wäre ein guter Miles Morales ?