Können wir davon ausgehen, dass Hearthstone jemals auf Switch oder Switch 2 erscheinen wird?

Obwohl Blizzard ein äußerst beliebter Kartenkampf auf PC und Mobilgeräten ist, hat Hearthstone nie über die Grenzen dieser Plattformen hinaus auf Konsolen verfügbar gemacht. Es ist eine sehr Warcraft Sache, da World of Warcraft seine PC-Exklusivität seit 20 Jahren behalten hat, aber Hearthstone hat schon immer in einem Format existiert, das sich reif für andere Plattformen anfühlt, und dennoch hat Blizzard nie den Sprung geschafft.

Aber sollten wir erwarten, dass dies dauerhaft der Fall sein wird, insbesondere mit einer brandneuen und leistungsstärkeren Hybridkonsole am Horizont? Das ist genau die Frage, die ich Blizzard bei der Warcraft 30th Anniversary Feier in London gestellt habe, wo mir Hearthstones Production Designer Christian Scharling folgendes erklärte:

"Im Moment haben wir da noch keine Pläne. Eines der coolen Dinge an Hearthstone ist, dass es bereits kostenlos spielbar ist, so dass es sehr einfach ist, auf diesen Plattformen einzusteigen. Das ist also derzeit nicht das, was wir vorhaben."

Das sind schlechte Nachrichten an dieser Front, vor allem, wenn ihr euch weiterhin die Möglichkeit sehnt, Hearthstone auf Nintendo-, Xbox- oder PlayStation-Plattformen zu erleben.

Seht euch unten das vollständige Interview mit Blizzard über Hearthstone an, in dem wir auch über ein satirisches Horror-Set sprechen...?