Können Vacherot und Zverev das erste Alcaraz-Sinner-Finale 2026 verhindern?

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Heute, Samstag, den 11. April, finden die Monte-Carlo Masters Halbfinals statt, das erste Masters 1.000 der Sand-Saison 2026 und möglicherweise das erste Alcaraz-gegen-Sinner-Duell des Jahres... was ein direktes Duell um die Weltranglistenerste wäre, im Fall des Spaniers und des Italieners im Finale gegenüberstehen.

Sie werden jedoch Konkurrenz bekommen: Weltranglistendritter Alexander Zverev trifft auf Sinner... aber er hat ihn seit 2023 nicht mehr besiegt und hat in diesem Jahr bereits zweimal gegen den Italiener verloren, ebenfalls im Masters-Halbfinale (Miami und Indian Wells).

Und Alcaraz, Titelverteidiger (den Titel zu heben ist der einzige Weg, den Weltranglisten-1-Status zu verhindern, es sei denn, Zverev besiegt heute Sinner), trifft auf Valentin Vacherot, der sehr begeistert von der Möglichkeit ist, als erster monegassischer Spieler überhaupt im Finale des Turniers in Monaco zu stehen (er ist bereits der erste, der im Halbfinale steht).

Monte-Carlo Masters 2026 Halbfinale:



Alexander Zverev gegen Jannik Sinner: 13:30 MESZ, 12:30 BST



Carlos Alcaraz gegen Valentin Vacherot: 15:30 MESZ, 16:30 BST

