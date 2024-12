Können Sie Xbox-Konsolen ohne exklusive Spiele verkaufen?

HQ

Exklusivität ist ein zunehmend lockeres Konzept, und es ist wirklich nur Nintendo, das es voll und ganz annimmt, während Microsoft am weitesten gegangen ist, es aufzugeben. Sony liegt irgendwo dazwischen und scheut sich nicht, Spiele für PC und überraschenderweise auch für Switch (Lego Horizon Adventures ) und sogar Xbox (MLB The Show Serie) zu veröffentlichen - hat aber immer noch Titel, die zumindest für eine ganze Weile exklusiv bleiben.

Doom: The Dark Ages war das erste Spiel von Microsoft, das vom ersten Tag an als Multiformat-Titel angekündigt wurde.

Microsoft geht jedoch in eine ganz andere Richtung und hat vor einem Jahr erklärt, Spiele für PlayStation und Switch zu veröffentlichen. Bisher waren es nur ältere Spiele, bei denen viel Logik hinter der Entscheidung steckt, aber diesen Sommer wurde bestätigt, dass Doom: The Dark Ages für alle Formate gleichzeitig veröffentlicht wird, trotz der Tatsache, dass es sich um einen Bethesda-Titel handelt und Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer zum Zeitpunkt der Übernahme sagte, dass es sich um exklusive Spiele handelt.

Dann, im letzten Monat, war es Zeit für die nächste Überraschung, als angekündigt wurde, dass Indiana Jones and the Great Circle nächstes Jahr für PlayStation 5 veröffentlicht werden würde, was bedeutet, dass jeder Schub, den Microsoft durch die Xbox-Verkäufe zu Weihnachten erhalten haben könnte, effektiv verschwunden ist. Außerdem haben wir erst neulich gelesen, dass Spencer erklärt hat, dass es keine roten Linien gibt, um die herum Xbox-Spiele in andere Formate kommen können. Gears of War könnte sehr gut auf die Switch kommen und Halo auf PlayStation. Will Microsoft also nicht Konsolen verkaufen, und wie erwarten sie, dass ihre nächste Xbox aus den Regalen fliegt, wenn sie keine Exklusivtitel hat?

Microsoft hat mehrere schöne Versionen der Xbox Series S und X für dieses Weihnachtsgeschäft angeboten, scheint aber nicht so sehr daran interessiert zu sein, sie tatsächlich zu verkaufen.

Es besteht kein Zweifel daran, dass dies einer der Hauptgründe war, warum die PlayStation 5 im Katastrophenjahr (für Microsoft) 2022 einen großen Schlag erlitten hat, und jetzt wird es noch weniger Exklusivtitel geben. Was ist also der Plan für die Zukunft? Wer wird Xbox kaufen und warum? Ist es Game Pass, das alle anziehen wird, trotz der Tatsache, dass der Service bereits phänomenal, aber nicht groß genug ist?

Ich denke, ein großer Teil dieser Antwort liegt in der umstrittenen Kampagne, die Microsoft in letzter Zeit durchgeführt hat und in der behauptet wird, dass alles eine Xbox sein kann. Mit anderen Worten, es sollte eher als Dienstleistung denn als Plattform gesehen werden. Ob dies eine gute Strategie ist oder nicht, wird noch lange diskutiert werden, aber rein sachlich gesehen gibt es sowohl potenzielle Vor- als auch Nachteile. Bei letzteren stellen wir fest, dass ein Großteil dieser Strategie auf Cloud-Gaming basiert, einer aufregenden Technologie, die jedoch eine gewisse Verzögerung bedeutet, die schnellere Actionspiele, insbesondere Kämpfe und Rennen, an Unterhaltungswert verlieren lässt. Hinzu kommt, dass diese Art von Spielen oft nicht ganz für Touchscreens geeignet sind, was bedeutet, dass der Aspekt des mobilen Spielens immer noch verloren geht.

Mit Cloud-Gaming hofft Microsoft unter anderem, viel mehr Spieler zu erreichen, aber der Übergang scheint Zeit zu brauchen.

Zu den Vorteilen gehört jedoch eine viel größere potenzielle Anzahl von Spielern, als wenn Microsoft sich nur an Konsolen gehalten hätte. Darüber hinaus scheinen Konsolenspiele ziemlich schnell zu schrumpfen, was sie dem Risiko aussetzt, nicht auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Und in sehr vielen Fällen hat eine gewisse Eingabeverzögerung keine große spielspielliche Bedeutung.

Die einzige Generation, die für Microsoft wirklich gut lief, war die Xbox 360, als sie voll und ganz in Spiele und Dienste investierten, die die Spieler wirklich zu schätzen wussten, und mit Xbox One taten sie zunächst genau das Gegenteil. Die Xbox Series X/S ist in dieser Hinsicht viel besser als ihr Vorgänger, aber viele hatten sich in Sonys Ökosystem der letzten Generation eingekauft und es gab sehr unklare Nachrichten, und bis jetzt gab es eine fast überraschend kleine Charge von Veröffentlichungen von Xbox Game Studio s vielen Entwicklern.

Phil Spencer hat völlig neu gemischt, was eine Xbox ist und wie Microsoft mit Videospielen umgehen sollte. Ob das richtig oder falsch ist, wird nur die Zeit zeigen.

Microsoft selbst weiß das, und ich vermute, dass sie jetzt einfach ihre neue Rolle akzeptieren, und vielleicht vor allem die neue Rolle der Xbox. Phil Spencer hat kürzlich gesagt, dass Microsofts Spieleabteilung außerhalb der Xbox-Konsolen wächst, und vielleicht haben sie endlich erkannt, dass das eine völlig gute Position ist. Steam hatte bis vor kurzem keine Konsolen, ist aber trotzdem eine ziemlich dominante Kraft, und ihre Steam Deck wird als großer Erfolg angesehen, obwohl sie in drei Jahren zwischen 5 und 10 Millionen Einheiten verkauft hat - Zahlen, die für Konsolen als Katastrophe angesehen werden würden.

Die Xbox Series X/S hat schätzungsweise rund 30 Millionen Einheiten verkauft, was deutlich mehr als Steam Deck ist und mehr als genug sein sollte, um alleine zu stehen, vorausgesetzt, die Hardware muss nicht subventioniert werden, und hier denke ich, dass die Teile anfangen, sich zu fügen. Für die nächste Generation wird Microsoft die Konsole nicht übermäßig vermarkten, sondern sie als eine von vielen Möglichkeiten sehen, auf das Xbox-Ökosystem zuzugreifen.

Es gibt viele tragbare Optionen, mit denen Sie heute unterwegs auf Xbox spielen können, und Microsoft arbeitet Berichten zufolge an einer eigenen. Es ist wahrscheinlich, dass Windows-basiert der Weg in die Zukunft sein wird.

Vernünftigerweise ist es wie ein PC gebaut, so dass keine separaten Versionen benötigt werden, während alle Konsolenspieler wählen können, ob sie etwas abkürzen möchten, um eine bessere Bildrate zu erzielen, oder mehr in die Grafik investieren möchten. Dies ermöglicht es Microsoft auch, wie Steam Deck, eine leistungsstärkere Version seiner Konsole zu veröffentlichen, ohne die Spiele neu erstellen zu müssen.

Ich gehe davon aus, dass es immer noch exklusive Spiele geben wird (und vielleicht besonders zeitlich begrenzte). Alle Spieledienste haben den Bedarf daran gezeigt, und sogar Steam hat Valve Spiele exklusiv. Es wird jedoch weniger davon geben, und das Ziel wird es sein, von Anfang an Geld auf Konsolen zu verdienen. Auf diese Weise können sie sowohl günstigere Xbox-Konsolen als auch einen Giganten herausbringen, der mindestens so viel kostet wie die PlayStation 5 Pro (und damit das Versprechen einer extrem leistungsstarken Konsole einlösen).

Sony verlangt rund 600 GBP für die PlayStation 5 Pro. Es gibt keinen Zaubertrick, mit dem Microsoft den Preis deutlich senken kann, wenn es Leistung liefern will. Das Konzept der mehrstufigen Hardware wird sich daher wahrscheinlich fortsetzen.

Mit Game Pass, Xbox für mehrere Geräte und der viel diskutierten portablen Xbox hat Microsoft meiner Meinung nach ein Konzept, das die meisten Menschen immer noch recht glücklich machen wird. Vor allem, wenn sie zum Beispiel auch Epic Games Store und Steam anbieten können, um somit Konsolen mit Zugriff auf so ziemlich alle Spiele (außer natürlich die von Nintendo) zu sein. Ob das ausreicht, wird die Zeit zeigen.