Können Finnland und die Slowakei die USA und Kanada vor dem Eishockeyfinale stoppen?
Schweden und Tschechien wurden bei den Olympischen Winterspielen von den USA und Kanada im Herren-Eishockey besiegt.
Die Vereinigten Staaten zerstörten Schwedens Hoffnungen auf eine Medaille im Herren-Eishockey bei den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina, indem sie sie am Mittwoch im Viertelfinale in der Verlängerung mit einem Tor von Quinn Hughes besiegten und ein Halbfinale gegen die Slowakei ermöglichten.
Schweden war eine der wenigen Favoriten, die die Vereinigten Staaten und Kanada herausfordern sollten, aber nun liegt es an der Slowakei, die gestern Deutschland mit 6:2 deklassierte. Aber USA, mit vielen NHL-Starsim Kader, wird eine andere Herausforderung sein.
Dasselbe gilt für Finnland, das im Viertelfinale die Schweiz mit 3:2 besiegte und im Halbfinale auf die Hauptfavoriten Kanada trifft. Der Kanadier hingegen war beinahe von Tschechien besiegt: Ihr Viertelfinalspiel gestern wurde in die Verlängerung verschoben, und Kanada gewann schließlich mit 4:3.
Dies sind die Halb- und Finalspiele des Herren-Eishockeys bei den Olympischen Winterspielen 2026, die am letzten Spieltag am kommenden Sonntag enden:
Halbfinale:
- Kanada vs. Finnland: Freitag, 20. Februar, 16:40 MEZ, 15:40 GMT
- Vereinigte Staaten gegen die Slowakei: Freitag, 20. Februar, 21:10 Uhr MEZ, 20:10 Uhr GMT
Finale:
- Bronzemedaillenspiel: Samstag, 21. Februar: 20:40 Uhr CET, 19:40 GMT
- Goldmedaillenspiel: Sonntag, 22. Februar: 14:10 MEZ, 13:10 GMT