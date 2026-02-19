HQ

Die Vereinigten Staaten zerstörten Schwedens Hoffnungen auf eine Medaille im Herren-Eishockey bei den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina, indem sie sie am Mittwoch im Viertelfinale in der Verlängerung mit einem Tor von Quinn Hughes besiegten und ein Halbfinale gegen die Slowakei ermöglichten.

Schweden war eine der wenigen Favoriten, die die Vereinigten Staaten und Kanada herausfordern sollten, aber nun liegt es an der Slowakei, die gestern Deutschland mit 6:2 deklassierte. Aber USA, mit vielen NHL-Starsim Kader, wird eine andere Herausforderung sein.

Dasselbe gilt für Finnland, das im Viertelfinale die Schweiz mit 3:2 besiegte und im Halbfinale auf die Hauptfavoriten Kanada trifft. Der Kanadier hingegen war beinahe von Tschechien besiegt: Ihr Viertelfinalspiel gestern wurde in die Verlängerung verschoben, und Kanada gewann schließlich mit 4:3.

Dies sind die Halb- und Finalspiele des Herren-Eishockeys bei den Olympischen Winterspielen 2026, die am letzten Spieltag am kommenden Sonntag enden:

Halbfinale:



Kanada vs. Finnland: Freitag, 20. Februar, 16:40 MEZ, 15:40 GMT



Vereinigte Staaten gegen die Slowakei: Freitag, 20. Februar, 21:10 Uhr MEZ, 20:10 Uhr GMT



Finale:



Bronzemedaillenspiel: Samstag, 21. Februar: 20:40 Uhr CET, 19:40 GMT



Goldmedaillenspiel: Sonntag, 22. Februar: 14:10 MEZ, 13:10 GMT

