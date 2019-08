Konkretes Bezahlmodell von Kingdom Under Fire 2 in Europa noch ungewiss

Publisher Gameforge und Entwickler Blueside bringen Kingdom Under Fire 2 im November nach Europa. Auf der Gamescom wurde letzte Woche ein brandneuer Trailer des Spiels präsentiert, in dem wir verschiedene Anpassungselemente für die Figuren, groß angelegte Schlachten und gefährliche Riesenmonster sehen konnten. Darüber hinaus enthüllten die Entwickler Änderungen am Bezahlmodell des MMORPGs, allerdings wurde das alles offensichtlich noch nicht zur Gänze durchdacht. Aktuell soll der Titel wohl ein Vollpreistitel mit optionalen Mikrotransaktionen sein, bestätigte Creative Director Jubo Kim Wccftech gegenüber:

"Obwohl KUF2 in anderen Regionen als F2P-Titel veröffentlicht wurde, wird Gameforge KUF2 als "Buy-to-Play"-Titel veröffentlichen, da wir das als den besten Ansatz betrachten, um das bestmögliche Spielerlebnis für die [gebotenen] Inhalte zu gewährleisten. Wir sind derzeit noch dabei, zusätzliche Kaufoptionen im Spiel zu überprüfen und werden demnächst weitere Informationen dazu zur Verfügung stellen."

Im Spiel wählen wir zwischen drei Fraktionen, der menschlichen Allianz, der dunklen Legion und den Encablossians. Der Titel wurde bereits 2008 angekündigt und ist seit Jahren in Teilen Asiens verfügbar. Kingdom Under Fire 2 landet im November, seid ihr gespannt auf die Fortsetzung?

