Königliche Verteidigerin Hilde mischt als DLC-Figur in Soul Calibur VI mit

Vor nicht allzu langer Zeit kündigte Bandai Namco auf ihren sozialen Kanälen eine neue DLC-Figur für ihr Kampfspiel Soul Calibur VI an: "Ihre königliche Hoheit Hilde macht sich auf den Weg zur Bühne der Geschichte! Macht euch bereit, die Verteidigerin des Königreichs in eure Kämpferliste aufzunehmen!" Hilde wurde in Soul Calibur IV eingeführt und attackiert mit ihrer Lanze aus sicherer Entfernung und wechselt im Nahkampf auf ein Kurzschwert. Im zweiten Jahr des sechsten Kapitels werden wir sie als DLC-Inhalt wiedersehen. Der Publisher hat noch kein Datum genannt, aber immerhin schon einmal ein kleines Charaktervideo für den Rotschopf präsentiert. Was haltet ihr von Hilde?

