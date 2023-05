Königin Kleopatra ist eine der am schlechtesten bewerteten Serien aller Zeiten auf Netflix

HQ

So ist es in der Tat geschehen. Das umstrittene historische Drama von Netflix, das versuchte, sich als eine Art Dokumentarfilm zu tarnen, hat das absolute Tief der Charts erreicht. Queen Cleopatra ist damit eine der am schlechtesten bewerteten TV-Serien in der Geschichte des Unternehmens und auch auf Rotten Tomatoes, wo sie derzeit am unterenEnde der Bewertungsskala kratzt.

Jada Pinkett Smiths fiktive Geschichte war Gegenstand vieler Kontroversen, und Kritiker und Zuschauer haben gleichermaßen stark auf die Art und Weise reagiert, wie sie ein Stück Weltgeschichte zeichnet. Ein Brancheninsider von Forbes äußerte sich wie folgt zu der Situation:

"Die Show hat etwas getan, was ich nicht einmal für möglich gehalten hätte. Es hat nicht nur den niedrigsten Zuschauerwert in der Geschichte von Netflix, sondern auch den niedrigsten Zuschauerwert, der auf Rotten Tomatoes möglich ist, nämlich 1 %. Keine 10%, keine 1%. (Update: Es ist gerade auf 2% gestiegen. Immer noch ein noch nie dagewesener Tiefpunkt)"

"Es gibt nicht viele Kritiken, aber auch diese sind niedrig, wobei die Show bei 13 % liegt. Aber diese Publikumspunkte? So etwas habe ich noch nie gesehen. Nicht mit schlechten Shows. Nicht mit politisch kontroversen Sendungen, die anfällig für Review-Bombenanschläge sind. Noch nie so schlecht, nicht in der Geschichte von Netflix. Ehrlich gesagt, denke ich, nicht einmal in der Fernsehgeschichte, zumindest bei so vielen Kritiken in (über tausend)."

Königin Kleopatra hat sogar das Kunststück vollbracht, die ägyptische Regierung und eine Vielzahl prominenter Historiker zu ärgern. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Serie weit verbreitet wurde.

Was denkst du über die fragwürdige Vermarktung der Serie durch Netflix?