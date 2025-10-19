"König Trump" postet Video von sich selbst, wie er einen Kampfjet fliegt und Fäkalien auf Demonstranten abwirft

HQ

Mittlerweile ist es nicht ungewöhnlich, dass ein neues KI-generiertes Video von Trump gepostet wird, in dem das eine oder andere parodiert wird. Dieses Mal teilte der US-Präsident einen seltsamen Clip, der ihn zeigt, wie er ein Kampfflugzeug mit der Aufschrift "King Trump" steuert und Fäkalien auf Demonstranten abwirft.

Das 19-sekündige Video scheint eine Parodie auf den Film Top Gun aus dem Jahr 1986 zu sein und zeigt Trump, wie er eine Krone trägt und lächelt, während er über eine amerikanische Stadt fliegt, bevor er die Substanz auf die Menschenmenge abwirft. Später wird die Szene nach New York geschnitten, wo weitere Demonstranten getroffen werden.

Das Video kommt kurz nachdem am Samstag massive "No Kings"-Proteste durch US-Städte gefegt sind. Die Demonstranten äußerten sich besorgt darüber, dass US-Präsident Donald Trump seine Macht festigt und andere Regierungszweige untergräbt.

Unterdessen taten die Republikaner die Kundgebungen als "Hass-Amerika"-Veranstaltungen ab. Die Demonstrationen, die in Städten in den Vereinigten Staaten zu beobachten sind, darunter Chicago, Boston und Atlanta, sind die dritte große Protestwelle seit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus.