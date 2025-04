Dänemarks König Frederik besucht Grönland im Interesse der Vereinigten Staaten

HQ

Die neuesten Nachrichten über Dänemark und Grönland . Dänemarks König Frederik X. ist in Nuuk eingetroffen, um die Beziehungen zu Grönland zu bekräftigen, da US-Präsident Donald Trump weiterhin Interesse am Erwerb der mineralreichen arktischen Insel zeigt.

Die Monarchin trifft sich mit der neu gebildeten Regierung Grönlands und nimmt an kulturellen Veranstaltungen, einschließlich Gemeindeversammlungen, teil. Seine Reise findet kurz nach der Kritik an dänischen Investitionen in die Verteidigungsinfrastruktur des Territoriums statt.

Angesichts der zunehmenden Spannungen über die strategische Lage Grönlands und sein langjähriges Streben nach Unabhängigkeit unterstreicht Frederiks Besuch die Absicht Dänemarks, starke Beziehungen aufrechtzuerhalten. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in den kommenden Tagen entwickeln wird.