König Charles ruft in der Weihnachtsbotschaft zu Mitgefühl und Versöhnung auf

König Charles forderte die Menschen in seiner Weihnachtsbotschaft auf, Versöhnung zu suchen und Kraft aus der Vielfalt ihrer Gemeinschaften zu schöpfen, nachdem ein Jahr von Spaltung und Gewalt in Großbritannien und im Ausland geprägt war.

In der Ansprache, die der Monarch persönlich verfasste, lobte Charles den Geist der Einheit der Generation, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, und sagte, ihr Mut und ihre Bereitschaft, zusammenzukommen, seien eine "zeitlose Botschaft" für die heutige Gesellschaft vermittelt.

"Wenn wir von Spaltung hören, sowohl im In- als auch im Ausland, sind dies die Werte, die wir niemals aus den Augen verlieren dürfen", sagte der König und verwies auf Mitgefühl, Vergebung und Respekt als Grundlagen für den Frieden.

Er zollte auch Taten von "spontaner Tapferkeit" nach jüngsten Anschlägen Tribut, darunter die Schießerei am Bondi Beach in Australien und einen Messerangriff auf eine Synagoge in Manchester, wo er Anfang dieses Jahres Überlebende besuchte. Aufnahmen dieser Besuche wurden in der Sendung gezeigt.

Charles warnte, dass eine sich schnell verändernde, technologiegetriebene Welt das Wohlbefinden und soziale Bindungen belasten kann, und schlug vor, Weihnachten biete eine Gelegenheit, innezuhalten, zu reflektieren und wieder in Kontakt zu treten. Er ermutigte die Menschen, ihre Nachbarn zu schätzen, Freundschaften zu schließen und die Gemeinschaftsbindungen zu stärken.

Die Anfang dieses Monats in der Westminster Abbey aufgenommene Botschaft vermied persönliche Anspielungen auf die Gesundheit des Königs und konzentrierte sich stattdessen auf gemeinsame Erfahrungen und Glauben. Ausgehend von der Weihnachtsgeschichte hob Charles Themen wie Pilgerfahrt, Entbehrung und Solidarität hervor und stellte fest, dass Maria, Joseph und die Hirten alle auf die Güte anderer angewiesen waren.