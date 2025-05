König Charles reist inmitten politischer Spannungen in den USA nach Kanada

HQ

Die neuesten Nachrichten über das Vereinigte Königreich und Kanada . Am Montag beginnt König Charles einen zweitägigen Besuch in Kanada, seine erste Reise in das Land als Monarch, mit Plänen, das Parlament in Ottawa zu eröffnen, ein Akt, der seit fast sieben Jahrzehnten nicht mehr von einem britischen Souverän durchgeführt wurde.

Der Besuch findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem die politische Rhetorik der USA rund um eine mögliche Annexion die diplomatische Sensibilität schürt. Während von Charles erwartet wird, dass er seine symbolische Unterstützung für Kanada bekräftigt, muss er auch durch heikle politische Gewässer navigieren, da das Vereinigte Königreich strategische Beziehungen zu den USA unterhält.