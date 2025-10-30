König Charles III. entzieht seinem Bruder Prinz Andrew seinen königlichen Titel und seine Residenz wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe und Epsteins Verbindungen

HQ

Nach Tagen starken Drucks hat der britische König Charles III. seinem Bruder Price Andrew wegen seiner Beziehung zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein die Titel und Ehren entzogen. Prinz Andrew wird nun unter dem Namen Andrew Mountbatten Windsor bekannt sein und aus seiner königlichen Residenz in eine Privatunterkunft vertrieben werden.

"Diese Zensuren werden als notwendig erachtet, ungeachtet der Tatsache, dass er die Vorwürfe gegen ihn weiterhin bestreitet", sagte der Buckingham-Palast in einer Erklärung (via AP). "Ihre Majestäten möchten klarstellen, dass ihre Gedanken und ihr größtes Mitgefühl bei den Opfern und Überlebenden aller Formen von Missbrauch waren und bleiben werden."

Andrew war ein Freund von Jeffrey Epstein, und neue E-Mails, die Anfang des Monats gefunden wurden, bewiesen, dass Kings Bruder länger mit dem verurteilten Sexualstraftäter und -händler in Kontakt geblieben war, als er zuvor zugegeben hatte.

Ein Foto von Andrew neben Epstein (der 2019 starb) und Harvey Weinstein, dem ehemaligen Hollywood-Produzenten, der wegen Dutzender sexueller Übergriffe angeklagt ist, das 2006 in Windsor Castle aufgenommen wurde, dem Jahr, in dem die Ermittlungen zu Epsteins Verbrechen begannen, wurde ebenfalls weit verbreitet und erhöhte den öffentlichen Druck auf die Krone, die Verbindungen zu Andrew abzubrechen. Die Angelegenheit erreichte am Mittwoch sogar das Parlament, was bei Angelegenheiten der königlichen Krone selten vorkommt.

Am 21. Oktober wurden die posthumen Memoiren von Virginia Giuffre mit dem Titel "Nobody's Girl" veröffentlicht. Giuffre, die im vergangenen April im Alter von 41 Jahren durch Selbstmord starb, sagte, Andrew habe sie dreimal gezwungen, Sex mit ihr zu haben, und so getan, als ob er glaubte, "Sex mit mir zu haben, sei sein Geburtsrecht".