König Charles führt die Parade zum 80. Jahrestag des Sieges in Europa an Die Gedenkfeiern beginnen mit einer militärischen Vorführung und königlichen Ehrungen in London.

Am Montag leitete König Charles zusammen mit hochrangigen Royals und Premierminister Keir Starmer eine große Militärparade in London, um die viertägigen Veranstaltungen zum 80. Jahrestag des Sieges in Europa zu eröffnen. Mehr als 1.300 Angehörige der Streitkräfte marschierten gemeinsam mit ukrainischen Streitkräften vom Parlament zum Buckingham Palace, um die anhaltende Unterstützung Großbritanniens für Kiew zu unterstreichen. Ein historischer Vorbeiflug und ein Teetreffen für Veteranen im Inneren des Palastes runden die Feierlichkeiten des Tages ab. König Charles // Shutterstock