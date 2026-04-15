König Charles besucht die USA, um die Beziehungen zu Trump zu reparieren

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König Charles III. wird später in diesem Monat zu einem Staatsbesuch in die Vereinigten Staaten reisen, da London versucht, die Spannungen mit Donald Trump zu verringern.

"Der Besuch erkennt die Herausforderungen an, denen das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten weltweit gegenüberstehen", sagte ein Sprecher des Buckingham Palace am Dienstag. "Dieser Besuch ist ein Moment, um unsere bilateralen Beziehungen zu bekräftigen und zu erneuern, während wir diese Herausforderungen gemeinsam im nationalen Interesse des Vereinigten Königreichs angehen."

Der Besuch findet in einem sensiblen Moment statt, da die Beziehungen nach dem von den USA geführten Krieg im Iran und Meinungsverschiedenheiten zwischen Trump und Keir Starmer über die Rolle Großbritanniens im Konflikt angespannt sind.

Buckingham Palace stellte die Reise als Gelegenheit dar, die historische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern, die oft als die "engste aller Freundschaften" beschrieben wird, "zu bekräftigen und zu erneuern".

Über die politische Dimension hinaus wird Charles auch vor dem US-Kongress sprechen und die Familien der Opfer der Anschläge vom 11. September treffen.

Trotz der Spannungen hat Trump eine warme Haltung gegenüber der britischen Königsfamilie beibehalten, was den Besuch zu einem entscheidenden Test macht, ob persönliche Diplomatie helfen kann, eine wachsende geopolitische Kluft zu überbrücken.