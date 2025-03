Kongo und M23-Rebellen beginnen direkte Friedensgespräche in Angola

HQ

Zum ersten Mal werden die Demokratische Republik Kongo und die Rebellengruppe M23 am 18. März in der Hauptstadt Angolas direkte Friedensgespräche führen, ein Schritt, der von Angola vermittelt wurde, in der Hoffnung, eine Krise zu deeskalieren, die Tausende getötet und Hunderttausende vertrieben hat.

Trotz des langjährigen Widerstands der kongolesischen Regierung, mit der M23 zu verhandeln, scheinen die wachsende Zahl der humanitären Opfer und die regionale Instabilität eine Wende erzwungen zu haben, obwohl die Beamten in Kinshasa ihre Teilnahme noch nicht bestätigt haben.

Der Konflikt, der durch Vorwürfe angeheizt wird, Ruanda unterstütze die Rebellen – was Kigali bestreitet –, hat sich in den letzten Monaten verschärft, als M23-Kämpfer wichtige Städte im Ostkongo eroberten, einer Region, die reich an strategischen Mineralien ist, die für die globale Industrie von entscheidender Bedeutung sind.

Da Nachbarländer wie Uganda und Burundi bereits militärisch involviert sind, ist die Angst vor einem größeren regionalen Krieg groß, was diese Gespräche zu einem Versuch eines Friedens mit hohem Einsatz macht. Im Moment bleibt abzuwarten, ob die Diplomatie das Schlachtfeld überholen kann.