Kong und Godzilla stehen in der neuesten Staffel 2 von Monarch: Legacy of Monsters vor einer "größeren" Bedrohung

Obwohl wir noch etwas länger auf das nächste große Kinoereignis im Monsterverse warten müssen, da Godzilla x Kong: Supernova 2027 in die Kinos kommen soll, werden die breitere Handlung und Geschichte diesen Winter im Rahmen der zweiten Episodenrunde für Monarch: Legacy of Monsters erweitert.

Die Apple TV Serie wird bereits Ende Februar zurückkehren, und da das näher rückt, wurde ein neuer Trailer und ein Blick auf die Serie geteilt, in dem wir Godzilla und Kong sehen, wie sie mit einer weiteren weltbewegenden Titan Bedrohung konfrontiert werden. Die genaue Natur dieses Problems wird nicht genannt, aber uns wird gesagt, dass es "größer" sei als beide Titan Helden und dass die Menschheit in ihren jüngsten Unternehmungen "einen Fehler gemacht" habe...

Am Ende des Trailers gibt es einen kurzen Vorgeschmack auf dieses neue Monster, wobei Fans spekulieren, dass es entweder der Kraken oder vielleicht Biolante sein könnte, aber im Moment ist nichts sicher.

Was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass wir nicht lange im Dunkeln bleiben werden, denn Monarch: Legacy of Monsters wird am 27. Februar für seine zweite Staffel zurückkehren.