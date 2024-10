Kong: Survivor Instinct, basierend auf den Monsterverse-Filmen, erscheint am 22. Oktober

Nach dem Godzilla x Kong-Film im letzten Frühjahr wird Legendary's King Kong auch in diesem Jahr wieder brüllen, diesmal in einem Videospiel namens Kong: Survivor Instinct , das sein Veröffentlichungsdatum für PS5, Xbox Series X|S und PC enthüllt hat: 22. Oktober.

Im Gegensatz zum letztjährigen Skull Island: Rise of Kong wird in diesem Spiel nicht der riesige Affe die Hauptrolle spielen, sondern ein normaler Mensch, ein Überlebender, der versucht, seine Tochter in den Trümmern einer Kaiju-Schlacht zu finden.

Kong: Survivor Instinct sieht ganz anders (und viel besser) aus als das andere Kong-Spiel...

Entwickelt von 7Levels und unterstützt von Legendary Pictures, ist es ein 2,5D-Action-Adventure-Metroidvania-Titel mit herausfordernden Kämpfen, Erkundungen und Überleben. Bei der Erkundung zerstörter Gebäude musst du Bränden, giftigen Gasen und Gebäuden ausweichen, die kurz vor dem Einsturz stehen.

Es wird sowohl Umwelträtsel als auch diverse Kämpfe gegen kleinere Monster und feindselige menschliche Überlebende geben, darunter auch Söldner, die von Alan Jonah (dargestellt von Charles Dance in Godzilla: King of the Monsters) angeführt werden.

Zum Glück besitzen wir den ORCA, ein Gerät, das fähig ist, die riesigen Monster zu kontrollieren, wie es im Film gezeigt wurde.

Dazu gehört auch Kong, der von Zeit zu Zeit auftauchen wird und einer ansonsten menschlichen Geschichte über die Folgen der riesigen Kaiju-Schlachten im Monsterverse Gespenst verleiht. Ein sehr unerwarteter Ansatz für ein "King Kong-Spiel", das am 22. Oktober für PC, PS5 und Xbox Series erscheinen wird.