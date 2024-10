Ich weiß nicht, was ich sonst noch über das Monsterverse von Legendary sagen soll. Dieses Unterhaltungsuniversum bietet den Fans ständig wirklich schreckliche Produkte, die sich wie warme Semmeln verkaufen, weil wir einige der kultigsten und fesselndsten Monster sehen können, die gegeneinander antreten und gleichzeitig die Welt der Menschen dem Erdboden gleichmachen. Seit dem Start des Monsterversums mit Godzilla im Jahr 2014 ist es immer schlimmer geworden, wobei die Show Monarch: Legacy of Monsters eher ein Highlight war und Godzilla X Kong: The New Empire im Jahr 2024 der bisher tiefste Tiefpunkt war. Zumindest in der Filmwelt. Was den Spielesektor betrifft, so wurden wir mit einigen abscheulichen Spielen verwöhnt, in denen diese Charaktere verwendet wurden, wobei das Skull Island: Rise of Kong von 2023 lächerlich schlecht war, und jetzt ist Entwickler 7Levels hier, um zu versuchen, das Schiff wieder auf Kurs zu bringen.

Diese Bemühungen kommen in Form von Kong: Survivor Instinct. Lassen Sie mich zunächst einige Fakten darlegen. Zunächst einmal hat dieses Spiel keinerlei Verbindung zu der miserablen Leistung des letzten Jahres. Zweitens handelt es sich im Gegensatz zum Skull Island -Spiel um ein offizielles Monsterverse-Spiel, das eine Geschichte erzählt, die zwischen den Ereignissen des Streifens Godzilla vs. Kong aus dem Jahr 2021 und dem diesjährigen Streifen The New Empire spielt. Drittens zeichnet es sich durch einen verwurzelten, menschlichen Ansatz aus, bei dem du in die Rolle von Alex schlüpfst, der in ein von Kong verwüstetes Gebiet reist, um seine Tochter zu finden. Der Haken an der Sache ist, dass diese Geschichte bald in typischer Monsterverse-Manier außer Kontrolle gerät, als Alex beginnt, mehr darüber zu erfahren, wer seine Tochter wirklich ist und wie sie mit zwielichtigen Organisationen und dem Titans verbunden ist. Mit diesen drei Elementen im Hinterkopf bietet Kong: Survivor Instinct ein 2,5D-Plattform-Abenteuer, in dem du nicht nur auf den ikonischen Affen triffst, sondern auch auf ein paar andere bemerkenswerte Titans, sei es Abaddon, Scylla, Tiamat und verschiedene andere Monster wie Skullcrawlers und Spinnen sowie menschliche Bedrohungen.

Unmittelbar nach dem Hochfahren von Kong: Survivor Instinct wird die Produktionsqualität des Spiels deutlich. Dies ist das bisher größte Spiel von 7Levels, aber es ist immer noch ein kleines Studio, was bedeutet, dass wir einen Titel bekommen, der mechanisch begrenzt ist, voller frustrierender Macken steckt und Sprachausgabe und eine Geschichte hat, die einen nicht umhaut. Die Grafik für die Umgebung ist in der Regel recht gut, wenn man herumstreift und erkundet, aber wenn Kong auftaucht oder das Spiel heranzoomt und sich auf Schlüsselmomente konzentriert, sticht das begrenzte Grafikangebot hervor und lässt einen ein wenig erschaudern. Es ist sicherlich keine Wucht.

Trotz dieser Probleme funktioniert der Metroidvania-ähnliche Aufbau und die Progression eigentlich recht gut. Es ist begrenzt und einfach und hat nicht die Tiefe von sagen wir Metroid Dread, aber es gibt einen Fluss in der Erkundung, der funktioniert, und man wird ständig mit Upgrades wie einer Waffe und einem Vorschlaghammer belohnt, mit denen man Zugang zu zuvor unzugänglichen Bereichen erhalten kann, sowie mit versteckten Ecken, um Gegenstände zu finden, um Alex' Gesundheit und die Größe des Pistolenmagazins zu verbessern. Und das kommt hinzu, dass wir auf der Reise tonnenweise Überlieferungen und Informationen aus dem Monsterverse gefunden haben. Was ein Abenteuerplattform-Erlebnis angeht, funktioniert Kong: Survivor Instinct, aber es gibt ein paar Schlüsselelemente, die das wirklich nicht tun.

Die Kämpfe sind einfach schlecht. Es gibt ein sehr einfaches Nahkampf-, Block- und Pariersystem, bei dem es darum geht, dass du menschliche Bedrohungen überwindest, die dich sowohl von links als auch von rechts überfallen. Es gibt Bewaffnete, gepanzerte Leute, Schilde benutzende Individuen und mehr, die den Schwierigkeitsgrad erhöhen, aber das Hauptproblem ist, dass dieses System träge und flach ist und dich jedes Mal hörbar seufzen lässt, wenn du gezwungen bist, einen Feind mit einem Rohr zu Tode zu prügeln oder eine Kugel in die Stirn eines Feindes zu jagen, nur damit Alex sagt "das ist genug Gewalt für ein ganzes Leben" und dann zwei Minuten später jemanden erschießt.

Das Jump'n'Run ist auch übersät mit Umgebungsaufgaben und Herausforderungen, die sich zu wiederholen und ehrlich gesagt uninspiriert wirken. Du solltest dich besser daran gewöhnen, eine Kiste zu schieben, um in neue Höhen zu klettern, oder an einer vergitterten Tür zu rütteln, um sie aufzubrechen, denn das sind nur zwei der Aufgaben, die dir 7Levels auf deiner Reise in den Weg stellt. Zugegeben, das sind kleinere Probleme, wenn man sie mit den Fluchtsequenzen vergleicht, wenn ein Titan angreift, da diese Momente zu den frustrierendsten und anstrengendsten Momenten in der gesamten Geschichte gehören. Im Grunde genommen wird es Zeiten geben, in denen du zum Beispiel einem wütenden Kong oder einem angreifenden Abaddon ausweichen musst, und in diesen Momenten bist du einfach wie gewohnt auf dem Plattformer, aber in einem viel schnelleren Tempo als sonst. Das Hauptproblem besteht darin, dass diese Sequenzen Instant Fail verwenden. Wenn du an einen Ort gehst, an den du nicht gehen solltest, wenn du dem Körperteil eines Titan zu nahe kommst, wenn du einen Sprung verpasst, geht die Liste weiter, startest du die Begegnung von Anfang an. Das geplante grandiose Design dieser Momente wird von frustrierendem und nervigem Spieldesign übertönt.

Kong: Survivor Instinct ist kein großartiges Videospiel, aber es ist auch keine Katastrophe. Es gibt Elemente und Momente, in denen man sich ziemlich in die Geschichte verwickelt und in den Rhythmus des Jump'n'Run verfällt, und dies wird durch die Tatsache verstärkt, dass es ein ziemlich straffes und stromlinienförmiges Erlebnis ist, das etwa vier bis fünf Stunden dauert, wenn man versucht, alles zu finden. Man spielt dieses Spiel nicht und fühlt sich beleidigt und betrogen, wie es letztes Jahr bei Skull Island oder sogar manchmal beim jüngsten The New Empire Film der Fall war, aber gleichzeitig gibt es hier nicht viel, was heraussticht und wirklich beeindruckt. Es ist ein simples und budgetiertes Angebot, das auf einem der teuersten und lukrativsten Franchises in der Unterhaltungsbranche basiert, und das war's. Abgesehen davon, dass es für den engagierten Monsterverse-Fan ein bisschen mehr Hintergrundwissen gibt, gibt es nicht viel, was Aufmerksamkeit verdient.