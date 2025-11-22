Konfa Games erzählt uns vom nächsten Kapitel der Despot-Saga

Während unserer Zeit bei BCN Game Fest in diesem Jahr hatten wir die Gelegenheit, Konfa Games zu treffen, um mehr darüber zu erfahren, was das Studio in seiner Pipeline hat. Im Rahmen eines Interviews mit dem Entwickler Nikolai Kuznetsov, das ihr unten mit lokalisierten Untertiteln sehen könnt, haben wir gefragt, wie dieses Projekt mit der weiteren Despot Welt verbunden ist.

"Ja, unser erstes Spiel, Despotism 3K, wurde gestartet, als Despot, wie soll ich sagen, die Menschheit kontrollierten. Und jetzt ist es viel später, als Despot bereits, wie soll ich sagen, die ganze Erde kontrolliert, aber die Erde von Außerirdischen zerstört wurde. Er nahm einige Menschen, baute ein sehr schnelles Raumschiff und zog sich in den Kampf gegen diese Union kluger Außerirdischer - und warum haben sie die Erde zerstört?

Weil sie Angst vor böser KI haben. Dafür gibt es einen Grund."

Mit einem Roguelike-Design haben wir auch nachgefragt, wie Konfa Games dies angeht und was uns in dieser Hinsicht erwartet. Zu diesem Zweck sagte uns Kuznetsov, dass es mehr Gemeinsamkeiten mit Balatro und FTL haben wird, mit Möglichkeiten, das Gameplay zwischen den Durchläufen zu verändern, aber nicht mit permanenten Upgrades.

"Es ist nur das Entsperren. Es geht darum, neue Raumschiffe, neue Artefakte, neue Modelle für Raumschiffe freizuschalten, aber es geht nicht um Meta-Fortschritt. Ich meine, man kann nicht seine Gesundheit oder seinen Schaden zwischen den Durchläufen erhöhen, nur verschiedene Modi, verschiedene Raumschiffe, ja, so ähnlich. Wir mögen mehr Meta-Progression, wie in FTL oder Balatro, wenn man sehr viele Inhalte hat und das Spiel sofort erneut spielen und mit verschiedenen, wie man es sagt, unterschiedlichen Dingen erneut durchspielen kann."

Abschließend haben wir nach dem Zeitplan für das Spiel gefragt und was uns in Form von Ankündigungen und Launch-Fenstern erwartet. Kuznetsov hat uns einen Einblick gegeben.

"Wir gehen zu einer offenen Demo über, wir werden das Spiel bald ankündigen, und im Moment ist es eher ein Vertical Slice, da wir ein Tutorial haben und alle Inhalte von Anfang an bereitstehen. Man drückt einfach auf Play und hat sehr viele Dinge, die schwer zu verstehen sind. Unser nächster Schritt wird einen reibungslosen Start für die Spieler ermöglichen, und nachdem wir damit fertig sind, werden wir eine Ankündigung machen und eine öffentliche Demo veröffentlichen."

Auch hier solltet ihr das vollständige Interview mit Konfa Games unten nicht verpassen.