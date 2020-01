Konamis neue Switch-IP heißt Solomon Program

Konami hat diese Woche auf der Nintendo Switch etwas namens Solomon Program angekündigt. Viele Spieler gingen zuerst davon aus, dass es sich hierbei um eine Interpretation der Monster-Hunter-Formel auf der hybriden Konsole handelt, allerdings scheint sich die neue IP doch eher an Konzepten aus Pokémon oder Digimon zu orientieren.

CoroCoro Online konnte den Titel kurz vorstellen und verrät uns, dass es auf einem neuen Manga basiert, der in ihrem Verlag erscheinen wird. Die Beschreibung klingt noch sehr vage und mysteriös, dafür erkennt man auf einem ersten Poster die sogenannten Programs, die Kreaturen dieser Welt. Ein Charakter namens Beta wird wohl die Hauptfigur aus den Manga-Büchern sein. Wir müssen nicht mehr lange warten, um mehr über Solomon Program zu erfahren, da Konami bereits in der nächsten Ausgabe des Magazins MiraCoro Comic Demo-Zugänge für das Spiel verteilt. Die erscheinen am 17. Januar zwar nur in Japan, Gameplay-Videos dürfen jedoch nichtsdestotrotz zum Vorschein kommen.