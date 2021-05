Konami wird im Juni keine großen Enthüllungen für uns vorbereiten

You're watching Werben

Vor weniger als einem Monat gab die Entertainment Software Association bekannt, dass Capcom, Ubisoft, Koch Media, Nintendo, Take-Two, Warner Bros., Microsoft und Konami im Sommer auf der E3 aufregende Enthüllungen für uns vorbereiten würden. Diese Pläne haben sich möglicherweise bereits geändert, denn Konami hat nun kalte Füße bekommen.

Sie haben sich via Twitter gemeldet und dort bestätigt, dass wir von ihnen keine E3-Nachrichten erwarten brauchen. Die Japaner seien mit aktuellen Projekten zu beschäftigt, um an dem Branchen-Spaß teilzunehmen. Die Bestätigung, dass bei ihnen verschiedene Spiele in Entwicklung sind, wird die Gerüchteküche freuen. Dort wird nämlich bereits seit einiger Zeit über neue Ableger der Marken Metal Gear Solid, Castlevania und Silent Hill diskutiert.