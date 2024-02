Konami veröffentlicht ein Yu-Gi-Oh! Sammlung für Switch und PC

HQ

Konami veröffentlicht eine neue Kollektion von Yu-Gi-Oh! Titel für PC und Nintendo Switch.

Derzeit wird die Sammlung nur in Japan veröffentlicht und nur zwei der enthaltenen Spiele wurden bestätigt. Diese sind: Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of the Great Duelist und Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6: Experte 2. Beide oben genannten Spiele wurden nur in Japan veröffentlicht. Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of the Great Duelist wurde im Jahr 2000 für den Game Boy Color und Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6: Expert 2 erschien 2001 für den Game Boy Advance.

Wie Nintendo Life berichtet, bedeutet der Name der Kollektion auf Deutsch in etwa Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, aber das ist vielleicht nicht der offizielle Titel.