Konami und FC Barcelona verlängern eFootball-Partnerschaft

Während EA einen exklusiven Vertrag über die Namensrechte mit LaLiga unterzeichnet hat, was bedeutet, dass die Liga in den EA Sports FC-Spielen auf absehbare Zeit nur als LaLiga bekannt sein wird, hat Konami den FC Barcelona erneut eingesperrt.

Wie gerade bekannt gegeben wurde, hat die japanische Spielefirma eine Verlängerung des bereits bestehenden Vertrags mit dem Fußballverein unterzeichnet, was bedeutet, dass wir das Branding des FC Barcelona in Zukunft nur noch in der eFootball-Serie sehen werden.

Tatsächlich wird Konami durch die Verlängerung exklusiven Zugang zu Barcelonas Spielern, Medienmöglichkeiten und Event-Präsenz behalten, also erwarten Sie eine andere und inoffizielle Version des Clubs in EAs kommendem umbenannten Titel.

"Es ist sehr aufregend, eine Verlängerung einer so erfolgreichen Partnerschaft bekannt zu geben. Der FC Barcelona ist wirklich einer der Giganten des Weltfußballs, wir sind stolz darauf, ihn jetzt und dank dieser Verlängerung auch in den nächsten Jahren als Teil der eFootball-Serie zu haben", sagte Naoki Morita, Europapräsident von Konami Digital Entertainment B.V.

"Eine glänzende Zukunft gesichert zu haben, die eine Vielzahl von kommerziellen, Image- und E-Sport-Rechten und -Aktivierungen umfassen wird, ist fantastisch für KONAMI und für die eFootball-Serie™. Wir bemühen uns, unser Produkt ständig weiterzuentwickeln, um die bestmögliche Benutzererfahrung zu bieten."

Es wird auch erwähnt, dass das Stadion des FC Barcelona, Spotify Camp Nou, in Zukunft exklusiv in eFootball verfügbar sein wird.