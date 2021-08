Konami überarbeitet Statuseffekte und Spielbalance in Getsufumaden: Undying Moon

HQ

Konami hat letzte Woche ein neues Update für Getsufumaden: Undying Moon vorgestellt. Zum einen führt der Code die alte Festung "Unterwelt-Zitadelle" ein, an dessen Ende ein weiterer Feind auf euch wartet (der gewaltige "Daidarabotchi"). Ihr werdet das Gebiet erst betreten können, nachdem ihr das Item "Dull Key" in den vorherigen drei Leveln des Spiels gefunden habt. In der alten Burg müsst ihr mit Fallen und zwei neuen Feinden rechnen.

Ihr könnt gesammelte Seelenfragmente ab sofort bei der Schreinmaid nutzen, um die Stufe eurer aktuellen Waffe zu verbessern. Da die Skalierung überarbeitet wurde, erhöht ihr dadurch direkt den verursachten Schaden. Ihr werdet in Spielversion v0.3.8 an jedem Shop Gelegenheit haben, von dieser Upgrade-Möglichkeit Gebrauch zu machen. Neu eingeführt wurde zudem ein Bereich namens "Die Halle der Schätze", wo ihr eure Statistiken einsehen und erfahren könnt, wie viele Feinde eines bestimmten Typs ihr bereits eliminiert habt. Um darauf zuzugreifen, müsst ihr euch im Anwesen des Getsu-Clans genauer umschauen.

Eine größere Neuerung hängt mit den Statuseffekten zusammen, die ihr in Getsufumaden: Undying Moon verursachen könnt. Vergiftet ihr Gegner, die sich bereits eine Vergiftung zugezogen hat, könnt ihr Blight auslösen. Das sorgt dafür, dass besagtes Opfer im Moment des Todes in einer Giftwolke explodiert, die umstehende Charaktere vergiftet. Verkohlt ihr brennende Feinde mit Feuer, löst ihr Scorch aus, was Feind Funken sprühen lässt. Bei Kontakt entzünden sich umstehende Spielfiguren. Greift ihr blutende Feinde mit einem Blutungseffekt an, könnt ihr Rapture auslösen, was den Schaden erhöht, den die Feinde in regelmäßigen Intervallen erleiden.

Sonstige Anpassungen betreffen vor allem das Balancing: "Zerstörerische" Waffenfähigkeiten sind weniger effektiv, Zweitgegenstände, die bislang keinerlei Beschränkung hatten, haben nun zumindest eine Abklingzeit und die Ebene "The Great Wave of Damnation" wurde etwas beschnitten, weil sie zu lang war). Die Hitboxen von elf Gegnern wurden angepasst und es gibt neue HUD-Elemente. Beispielsweise seht ihr jetzt die Anzahl eurer Pfeile und man bekommt eine Warnung angezeigt, wenn eure Spielfigur nur wenig Leben habt. Alle weiteren Infos gibt es auf Steam. Getsufumaden: Undying Moon befindet sich noch im Early Access, doch wir haben trotzdem schon einen ersten Blick darauf geworfen.