Konami reverities "MSN" in der neuesten eFootball Promo: Messi, Luis Suárez und Neymar

eFootball, das Free-to-Play-Fußballspiel von Konami, hatte bereits Leo Messi und Neymar Jr. als Hauptbotschafter, und jetzt hat Konami bekannt gegeben, dass Luis Suárez sich ihnen bei der Werbung für das Spiel anschließt.

Die "MSN", Barcelonas "Dreizack" oder die großen Drei zwischen 2014 und 2017, sind im Spiel wieder vereint und in einem neuen Spot zu sehen, in dem Messi und Suárez ein Online-Koop-Spiel mit Neymar spielen, offensichtlich mit dem FC Barcelona.

In den Jahren, in denen der Argentinier, der Uruguayer und der Brasilianer zusammen beim FC Barcelona spielten, wurden sie mit 131 Toren in der Saison 2015/16 zum besten Stürmertrio Europas.

Jetzt spielen Messi und Suárez zusammen bei Inter Miami, dem Tabellenführer der letzten regulären Saison in der MLS (obwohl er unerwartet aus der Endrunde ausgeschieden ist).

eFootball ist Konamis neu erfundenes Pro Evolution Soccer. Seit 2021 hatte es früher ein Jahr im Titel (wie eFootball 2024 letztes Jahr), aber die aktuelle Version, die am 12. September 2024 veröffentlicht wurde, trägt einfach den Titel eFootball und kann kostenlos auf PC, PS5, PS4, Xbox Series X und Xbox One gespielt werden.