Konami lehnte den Traum der Wachowskis von einer Kojima-Kollaboration ab

Stellen Sie sich ein Spiel vor, das auf The Matrix basiert und von keinem Geringeren als Hideo Kojima selbst inszeniert wurde. Das wäre doch was gewesen, findest du nicht? Und laut Konamis damaligem Lizenzmanager Chris Bergstresser wurde ihnen dies tatsächlich in den späten 90er Jahren von den Wachowskis vorgeschlagen. Die beide Fans von Kojima waren und ihn für das Projekt haben wollten.

Chris Bergstresser behauptet, dass es einer der internen Produzenten war, der das Projekt entschieden ablehnte, nachdem es in einem Meeting vorgestellt wurde. Der Hauptgrund für diese Entscheidung war offenbar, dass Konami es für sinnlos hielt, ein neues Großprojekt in Angriff zu nehmen - angesichts des Erfolgs der Metal Gear-Reihe. In einem kürzlichen Interview sagte Bergstresser:

Die Wachowskis waren große Fans von Kojima. Kazumi Kitaue, Kojima, Aki Saito und ich waren im Konami-Hauptquartier, als wir einen Anruf von den Wachowskis erhielten, die hereinkommen und sich mit Kojima treffen wollten. Und das taten sie!

Die beiden kamen mit ihrem Konzeptkünstler herein und sagten zu Kojima: 'Wir wollen wirklich, dass du das Matrix-Spiel machst. Kannst du das machen?' Aki übersetzte das für Mr. Kitaue ins Japanische, und Kitaue sah sie nur an und sagte ihnen schlicht: "Nein". Trotzdem konnten wir die japanische Premiere und die Afterparty von Matrix genießen.

Stattdessen landeten wir bei Enter the Matrix. Ohne jegliche Beteiligung von Kojima oder Konami. Und je weniger über dieses Spiel gesagt (und erinnert) wird, desto besser.