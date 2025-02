Konami lässt die großartigen Erinnerungen an die Highschool-Liebe mit Tokimeki Memorial wieder aufleben

Remakes und Remasters sind derzeit einer der wichtigsten Teile der Videospielindustrie. Konami, das in den letzten Jahren Sensationen zurückgewonnen hat, weiß das auch und bringt deshalb eine Saga aus den 90er Jahren zurück, dank Tokimeki Memorial: forever with you Emotional, dem Remaster, das darauf abzielt, den für klassische japanische Visual Novels charakteristischen Anime-Stil zu vermitteln.

Die Saga ist bekannt für ihr Dating-Simulationssystem, bei dem unser Protagonist seinen Tag in Bezug auf die Aktivitäten organisieren muss, die er in der High School absolviert. Diese können sportlich oder akademisch sein, je nachdem, welche Statistik der Spieler verbessern möchte, um für das andere Geschlecht attraktiver zu werden. Außerdem muss er sich mit verschiedenen Charakteren im Spiel verabreden, um am Ende der Highschool-Phase (wo das Spiel endet) jemanden dazu zu bringen, ihm ihre Liebe zu erklären.

Die Nachricht kommt mit einem kleinen Schwanz, denn sie wurde vor einigen Monaten, genauer gesagt im August 2024, angekündigt und weckte Erwartungen bei den Fans der Saga. Heute Morgen konnten sie endlich das Veröffentlichungsdatum notieren, das sich in Japan als der 8. Mai dieses Jahres herausgestellt hat. Das Spiel wird für Nintendo Switch erscheinen, obwohl wir nicht wissen, ob es auch für Switch 2 erscheinen wird - Nintendo hat Dritten noch nicht erlaubt, "auch in Entwicklung für Switch 2" anzukündigen, obwohl die Konsole offiziell vorgestellt wurde. Der Titel wird in zwei Versionen veröffentlicht, die Standardversion zum Preis von 6600 Yen (ca. 40 €) und eine Deluxe-Edition, die digitale Inhalte wie den Soundtrack zum Originalspiel von 1994 und 1995, den Anfang des Spiels ohne Untertitel und eine Sammlung von 280 Kunstwerken zum Preis von 9680 Yen (ca. 60 €) enthält.

Diese Information stammt aus einem Trailer, der von Konami selbst veröffentlicht wurde und einige der Funktionen des Spiels zeigt. Die wichtigste ist die Einbeziehung des Emotional Voice System (EVS), bei dem die Charaktere mit Namen zu Ihnen sprechen. Diese Funktion wird mit einigen Namen geliefert, aber wenn Sie eine Internetverbindung haben, können Sie neue erstellen. Die andere Funktion ist die Möglichkeit, das Artwork der Charaktere während Veranstaltungen und Terminen zu ändern, mit vier möglichen Kombinationen: nur Originalgrafiken, nur die neue Quelle und nur neue Grafiken enthalten oder bei den neuen Assets bleiben.

Hier ist der Trailer, damit Sie ihn selbst genießen können!