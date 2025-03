Konami kündigt neues Suikoden an

Eine Serie, die die Leute seit zwei Jahrzehnten fordern, ist Suikoden. Konamis beliebter Rollenspielklassiker hatte eine originelle Wendung und bot mehr spielbare Charaktere als alles andere.

Aber nach Suikoden V verlor Konami das Interesse, nicht nur an dieser Serie, sondern an Spielen im Allgemeinen. Glücklicherweise haben sie wieder begonnen, in Spiele zu investieren, und letztes Jahr wurde das Remake von Silent Hill 2 veröffentlicht und im Spätsommer können wir uns auf Metal Gear Solid Δ: Snake Eater freuen. Darüber hinaus wird diese Woche die Suikoden I & II HD Remaster -Sammlung veröffentlicht.

Jetzt überrascht uns Konami mit der Ankündigung eines neuen Suikoden - aber im Gegensatz zu dem, was Sie vielleicht gedacht haben, ist dies nichts, was den Fans online gefallen hat. Sie sehen, das kommende Suikoden Star Leap ist ein Smartphone-Spiel für Android und iOS, und wie Sie vielleicht schon herausgefunden haben, bedeutet dies Free-to-Play und Mikrotransaktionen. Konami schreibt jedoch, dass es zumindest in Bezug auf das Gameplay an die Spiele erinnern wird, die uns die Serie lieben ließen:

"Das Spiel bietet wunderschöne Pixel-Art-Grafiken, die den traditionellen Kunststil der Serie aufwerten, kombiniert mit dynamischen Sounds, um ein völlig neues Erlebnis von Suikoden zu bieten, komplett mit 108 neuen Stars, die man treffen und mit denen man sich anfreunden kann."

Wir wissen nicht, wann Suikoden Star Leap veröffentlicht wird, aber der Trailer unten scheint darauf hinzudeuten, dass es zumindest weit in der Entwicklung ist, also wird es hoffentlich noch dieses Jahr sein.

Was hältst du von Suikoden Star Leap und der Serie selbst, jetzt, da wir stattdessen Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes des ursprünglichen Schöpfers genießen können?