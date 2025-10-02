Konami: Jedes neue Silent Hill wird radikal anders sein

HQ

Silent Hill hatte schon immer eine ausgeprägte westliche visuelle Identität, aber mit dem neuesten Eintrag wagte sich die Serie in eine neue Richtung. Jetzt hat Konami klargestellt, dass diese Verschiebung die Zukunft der Franchise bestimmen wird - jedes neue Spiel wird sich nicht nur in Details, sondern auch in der Gesamtatmosphäre und im Design abheben.

In einem Interview erklärte der Produzent hinter Silent Hill f:

"Jedes wird seinen eigenen Geschmack haben. Wir wollen weiter experimentieren und ehrgeizig sein, sowohl in Bezug auf das Gameplay-Design als auch auf das Storytelling."

Es geht nicht darum, wilden Ideen um ihrer selbst willen hinterherzujagen, sondern darum, sicherzustellen, dass das Franchise nicht in Wiederholungen gefangen bleibt. Silent Hill f war der erste große Schritt in dieser Philosophie, der Grenzen sprengte und neu definierte, was die Serie sein könnte. Konami beabsichtigt, diesen Weg fortzusetzen und gleichzeitig an seinen Grundpfeilern festzuhalten: dunklem, psychologischem Horror.

Okamoto stellte auch klar, dass dieser Ansatz nicht unbedingt für Remakes gilt, bei denen das Ziel darin besteht, den Originalen treu zu bleiben. Stattdessen liegt der Fokus auf neuen Projekten - Titel, die die Erwartungen herausfordern und die Spieler dazu bringen, jedes Mal neu zu bewerten, was Silent Hill sein kann.

Was denkst du? Und was würdest du dir vom nächsten Silent Hill-Spiel wünschen?