Konami hat "noch viel mehr für Bomberman auf Lager"

Super Bomberman R war einer der Veröffentlichungstitel für Switch im Jahr 2017, was bedeutet, dass es am Wochenende sein sechstes Jubiläum hatte. Das Spiel erhielt wirklich gute Kritiken und verkaufte sich auch ziemlich gut, und ein Jahr später wurde es auch für PC, PlayStation und Xbox veröffentlicht.

Konami hat weder das Spiel, sein Jubiläum noch Bomberman vergessen, und am Wochenende enthüllten sie auf Twitter, dass sie noch "noch viel mehr für Bomberman" auf Lager haben. Super Bomberman R 2 wurde letztes Jahr angekündigt, also wissen wir, dass das kommt, aber ein Spiel könnte kaum als "reichlich" gelten, also gehen wir davon aus, dass mehr für das kleine weiße Maskottchen geplant ist, das 1983 zum ersten Mal als Hudson-Maskottchen auftauchte.