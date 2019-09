Konami hat "High-End-Konsolenspiele" noch nicht abgeschrieben

Nach dem Ausstieg von Hideo Kojima veröffentlichte Konami Metal Gear Survive, das von vielen Spielern und Medien unfair behandelt wurde. Der Verlag reduzierte seine Entwicklungsbemühungen daraufhin im Grunde fast ausschließlich auf die jährlich erscheinende PES-Reihe, allerdings scheinen die Japaner die Games-Schiene noch nicht gänzlich abgeschrieben zu haben. In einem Interview mit GamesIndustry erklärt Masami Saso, der europäische Präsident von Konami, dass das Unternehmen weiterhin daran interessiert sei, etwas zu produzieren, das er als "High-End-Konsolenspiele" bezeichnet:

"Wir sind der Meinung, dass auch bei neuen Plattformen High-End-Konsolenspiele das Allerwichtigste sind. Wir fordern innovative Ideen und Technologien in unseren Konsolenspielen heraus und wenden sie auf andere Geräte an, weshalb wir uns weiterhin um unsere Konsolenspiele bemühen werden. Wir planen außerdem unser Portfolio zu erweitern. Zusätzlich zu den Multi-Device-Titeln für PES und Yu-Gi-Oh planen wir in naher Zukunft an Projekten mit anderen weltweit bekannten IPs zu arbeiten."

Erst kürzlich hat Konami die Markenrechte an Silent Hill erneuert, vielleicht steht das ja im Zusammenhang?