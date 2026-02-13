Konami hat ein J-RPG namens Rev.Noir angekündigt

Man vergisst leicht, dass Konami einst ein versierter Rollenspielentwickler war und Titel wie Azure Dreams, Suikoden und Vandal Hearts veröffentlichte. Nach etwa einem Jahrzehnt außerhalb der Spielebranche feiern sie nun ein starkes Comeback, und während Sonys kürzlich abgeschlossener Veranstaltung kündigten sie Rev.Noir an.

Was das Design angeht, erinnert es etwas an die Xenoblade Chronicles-Reihe, die mit Genshin Impact durchdrungen ist, und dreht sich um einen jungen Mann mit Amnesie, der sich mit einem mysteriösen Mädchen zusammentut, um den "Lichtfall" zu stoppen – etwas, das offenbar die Welt retten soll. Es scheint mit groben Pinselstriche gemalt zu sein, mit Themen wie Schicksal, Götter und Menschheit, was dem Spiel ein Gefühl von Schicksal verleiht.

Gleichzeitig erwarten wir eine farbenfrohe und begeisterte Präsentation, aber vielleicht ist das Design etwas zu generisch. Beurteile selbst im Trailer unten. Rev.Noir erscheint für PlayStation 5 und wahrscheinlich weitere Formate, obwohl dies noch nicht bestätigt ist, und Konami möchte noch nicht über das Veröffentlichungsdatum sprechen.